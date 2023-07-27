Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере туризма и транспорта

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с министром торговли Турции Омером Болатом возможности сотрудничества в сфере транспорта, туризма, современной системы стандартизации и технического регулирования.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с министром торговли Турции Омером Болатом возможности сотрудничества в сфере транспорта, туризма, современной системы стандартизации и технического регулирования.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в Twitter.

В публикации отмечается, что переговоры состоялись в рамках рабочего визита в Турцию, был проведен обмен мнениями о совместных инициативах, служащих расширению экономического партнерства, о вкладе преференциального торгового соглашения в укрепление торговых связей.