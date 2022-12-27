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Азербайджан и Турция обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Турция обсудили расширение взаимных инвестиций Глава Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев встретился в Стамбуле с представителями ряда турецких бизнес-структур и обсудил с ними расширение взаимных инвестиций.
Бизнес
27 декабря 2022 г. 16:48
Азербайджан и Турция обсудили расширение взаимных инвестиций

Глава Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев встретился в Стамбуле с представителями ряда турецких бизнес-структур и обсудил с ними расширение взаимных инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azpromo.

Как сообщается, на встречах с главой Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Наилем Олпаком, генсеком Международной Ассоциации инвесторов (YASED) Серканом Валандова, главой Совета экспортеров Турции (TIM) Мустафой Гюльтепе, главой Invest in Türkiye Бураком Даглыоглу, исполнительным директором Всемирной Ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) Исмаилом Эршахином обсуждены вопросы расширения возможностей взаимных инвестиций, внедрения системы “единого окна” в привлечении инвестиций, подготовки совместного плана действий по увеличению объема торговли, проведения регионального инвестиционного форума совместно с WAIPA, организации мероприятий Investment Roadshow в Турции в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə qarşılıqlı investisiyaların genişləndirilməsini müzakirə edib

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