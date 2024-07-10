Азербайджан и Турция обсудили расширение экономического партнерства

Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения экономического партнерства.

Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения экономического партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэкономики.

В рамках рабочего визита в Екатеринбург (РФ) первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турции Ахметом Йозгатлыгилем.

В ходе встречи были обсуждены возможности взаимного инвестирования, обмена опытом в области промышленности и технологий, а также укрепление сотрудничества в других сферах для дальнейшего расширения торгово-экономических связей.