Азербайджан и Турция обсудили проведение межрегионального форума

Азербайджан и Турция обсудили проведение межрегионального форума.

Азербайджан и Турция обсудили проведение межрегионального форума.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, делегация Турецко-азербайджанского делового совета Организации внешнеэкономических связей Турции (DEIK) провела встречу в AZPROMO.

В ходе встречи руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев и председатель Турецко-азербайджанского делового совета DEIK Кямал Кологлу обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей между бизнес-кругами двух стран, проводимую в этом направлении работу, а также возможности реализации совместных мероприятий.

Стороны обменялись мнениями по вопросам организации Азербайджано-турецкого инвестиционного и финансового форума в Баку в декабре 2023 года, направления экспортной миссии AZPROMO в Турцию в 2024 году, проведения мероприятий Investment Roadshow в Турции, а также проведения Азербайджано-турецкого межрегионального форума в будущем.