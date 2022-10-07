Азербайджан и Турция обсудили инвестиции в проекты здравоохранения

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов в рамках визита в Стамбул встретился с делегацией во главе с членом правления CCN Group Турции Бураком Варданом, чтобы обсудить возможн

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов в рамках визита в Стамбул встретился с делегацией во главе с членом правления CCN Group Турции Бураком Варданом, чтобы обсудить возможность инвестиций в проекты здравоохранения, которые могут быть реализованы в стране в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

В ходе встреч О.Мамедова с гендиректором турецкой компании Getir Хатидже Эврен, гендиректором Ассоциации предпринимателей "Анатолийские львы" (ASKON) Орханом Айдын, председателем правления Конфедерации предпринимательства и бизнеса (TÜRKONFED) Сулейманом Сонмез, председателем правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмутом Асмалы и другими лицами обсудили развитие связей между МСП Азербайджана и Турции.

В рамках визита О.Мамедов принял участие во 2-м Турецко-азербайджанском энергетическом форуме в Стамбуле и рассказал о деятельности МСП в энергетическом секторе.