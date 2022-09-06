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Азербайджан и Турция обменяются опытом в области стандартизации

Азербайджан и Турция обменяются опытом в области стандартизации В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями Турецкого института стандартизации (TSE)
Бизнес
6 сентября 2022 г. 14:34
Азербайджан и Турция обменяются опытом в области стандартизации

В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями Турецкого института стандартизации (TSE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

На встрече глава службы Мамед Аббасбейли проинформировал о деятельности учреждения и реформах, проводимых по приоритетным направлениям. Он рассказал о мерах, осуществляемых в рамках Меморандума о взаимопонимании и Плана действий, подписанного между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) и TSE, и отметил важность сотрудничества с TSE.

Председатель TSE Махмуд Сами Шахин в свою очередь отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества с AZSTAND.

На встрече была достигнута договоренность об организации взаимных визитов между двумя учреждениями с целью обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to exchange experience with Turkiye in standardization
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə standartlaşdırma sahəsində təcrübə mübadiləsi edəcək

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