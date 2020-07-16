Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией превысил 2 млрд долларов США

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией превысил 2 млрд долларов США. Наша цель - еще больше увеличить эту цифру.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Наил Олпак на онлайн-встрече "Турецко-азербайджанские бизнес-связи".

"В рамках мер по противодействию пандемии коронавируса важно для всех нас построить систему, которая обеспечит перевозку дополнительных 3 500 тонн грузов по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Пандемия негативно сказалась в основном на индустрии туризма в странах. Но сотрудничество двух стран возможно в рамках оздоровительного туризма. В торговле между Азербайджаном и Турцией обсуждаются вопросы, связанные с использованием национальных валют", - добавил он.