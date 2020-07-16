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Report Georgia

Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество

Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество Товарооборот между Азербайджаном и Турцией превысил 2 млрд долларов США
Бизнес
16 июля 2020 г. 18:03
Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией превысил 2 млрд долларов США. Наша цель - еще больше увеличить эту цифру.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Наил Олпак на онлайн-встрече "Турецко-азербайджанские бизнес-связи".

"В рамках мер по противодействию пандемии коронавируса важно для всех нас построить систему, которая обеспечит перевозку дополнительных 3 500 тонн грузов по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Пандемия негативно сказалась в основном на индустрии туризма в странах. Но сотрудничество двух стран возможно в рамках оздоровительного туризма. В торговле между Азербайджаном и Турцией обсуждаются вопросы, связанные с использованием национальных валют", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi təklif edilir

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