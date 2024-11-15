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Азербайджан и Турция готовят новую дорожную карту сотрудничества

Азербайджан и Турция готовят новую дорожную карту сотрудничества 19:18
Бизнес
15 ноября 2024 г. 20:02
Азербайджан и Турция готовят новую дорожную карту сотрудничества

Азербайджан и Турция до конца текущего года примут новую дорожную карту сотрудничества.

Об этом Report заявил заместитель министра промышленности и технологий Турции Мухаммет Касым Генюллю.

По его словам, документ готовится совместно с Министерством экономики Азербайджана.

Турецкий чиновник подчеркнул успешное сотрудничество двух стран во многих областях, в том числе в сфере стандартизации: "Институт стандартизации Азербайджана сотрудничает с Советом по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK). Мы предоставили азербайджанской стороне наши стандарты. Это способствует развитию промышленности".

Генюллю также отметил высокий уровень проведения Азербайджаном COP29 и добавил, что его страна претендует на проведение COP31: "Турция планирует провести это мероприятие в Анталье. В настоящее время ведутся обсуждения. Мы надеемся на одобрения нашей заявки".

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