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Азербайджан и Турция договорились о создании новой лабораторной сети

Азербайджан и Турция договорились о создании новой лабораторной сети Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) и Национальный институт метрологии Турции (TÜBİTAK UME) подписали новое соглашение о создании лабораторной сети.
Бизнес
7 мая 2025 г. 11:42
Азербайджан и Турция договорились о создании новой лабораторной сети

Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) и Национальный институт метрологии Турции (TÜBİTAK UME) подписали новое соглашение о создании лабораторной сети.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Документ подписали руководители двух учреждений – Хамис Сейранов и Мустафа Четинташ. Соглашение предусматривает создание десяти новых лабораторий на базе AzMİ, а также модернизацию четырех уже действующих.

Новые лаборатории будут специализироваться на калибровке и измерениях в области газовой и жидкостной калориметрии, газовой метрологии и др.

Соглашение охватывает также оснащение лабораторий современным оборудованием, внедрение программного обеспечения и проведение профильного обучения для специалистов.

На церемонии подписания присутствовали председатель агентства Эльнур Багиров, заместитель министра промышленности и технологий Турции Мухаммет Касым Генюллю, председатель комитета Милли Меджлиса Азер Амирасланов, заведующий отделом Администрации президента Вюсал Шихалиев, заведующий отделом Кабинета министров Эльшан Гаджизаде и посол Турции в Азербайджане Бироль Акгюн.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что новая инфраструктура, соответствующая международным стандартам, поспособствует выходу азербайджанской продукции на внешние рынки и укреплению экспортного потенциала страны. Также стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества в сфере метрологии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə yeni laboratoriya şəbəkəsinin qurulmasına dair yeni müqavilə imzalayıb

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