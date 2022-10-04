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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере метрологии

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере метрологии Институт метрологии Азербайджана, подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, с целью совершенствования сферы метрологии и повышения новых измерительных возможностей
Бизнес
4 октября 2022 г. 10:41
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере метрологии

Институт метрологии Азербайджана, подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, с целью совершенствования сферы метрологии и повышения новых измерительных возможностей подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным институтом метрологии при Совете науки и технологических исследований Турции (TÜBİTAK ÜME).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно документу, стороны с целью повышения эффективности будут осуществлять совместную деятельность по развитию и обновлению национальных эталонов, охране государственных эталонов, подготовке новой методологии для различных измерений и др.

В рамках деловой встречи руководитель TÜBİTAK ÜME Мустафа Четинташ ознакомился с деятельностью лабораторий и государственных эталонных хранителей. Он также встретился с начальник Госслужбы Мамедом Аббасбейли. В ходе встречи были обсуждены создание новых лабораторий, совершенствование имеющихся эталонных лабораторий и перспективы сотрудничества в рамках меморандума.

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