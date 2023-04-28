Азербайджан и Татарстан обсудили новые возможности сотрудничества в промышленной сфере

Азербайджан и Татарстан обсудили новые возможности для развития связей в промышленной сфере

Азербайджан и Татарстан обсудили новые возможности для развития связей в промышленной сфере.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"С сопредседателем азербайджано-татарстанской совместной межправительственной комиссии, заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко мы рассмотрели вопросы повестки дня двустороннего экономического сотрудничества и оценили новые возможности для развития связей в промышленной сфере", - отметил министр.