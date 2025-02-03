Азербайджан и Татарстан обсудили дальнейшее развитие торговых отношений

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

Как сообщает Report, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления торговых отношений между двумя странами, организации совместного производства, потенциальные возможности в сфере малого и среднего бизнеса.

Также был отмечен большой потенциал двустороннего сотрудничества. Была представлена информация об экономике Азербайджана, льготах и поддержке бизнеса в промышленных зонах, включая освобожденные от оккупации территории страны. Также были обсуждены текущие проекты в промышленных парках и перспективные направления партнерства.

Татарстанским компаниям было предложено воспользоваться инвестиционными возможностями в Азербайджане.