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Азербайджан и Татарстан обсудили дальнейшее развитие торговых отношений

Азербайджан и Татарстан обсудили дальнейшее развитие торговых отношений Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.
Бизнес
3 февраля 2025 г. 19:58
Азербайджан и Татарстан обсудили дальнейшее развитие торговых отношений

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

Как сообщает Report, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления торговых отношений между двумя странами, организации совместного производства, потенциальные возможности в сфере малого и среднего бизнеса.

Также был отмечен большой потенциал двустороннего сотрудничества. Была представлена информация об экономике Азербайджана, льготах и поддержке бизнеса в промышленных зонах, включая освобожденные от оккупации территории страны. Также были обсуждены текущие проекты в промышленных парках и перспективные направления партнерства.

Татарстанским компаниям было предложено воспользоваться инвестиционными возможностями в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Tatarstan explore prospects for joint initiatives
Версия на азербайджанском языке Tatarıstan şirkətləri Azərbaycana investisiya yatırmağa dəvət edilib

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