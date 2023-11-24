Азербайджан и Таджикистан подписали соглашения по крупным инвестпроектам

Таджикистан и Азербайджан заключили ряд соглашений о сотрудничестве.

Таджикистан и Азербайджан заключили ряд соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ со ссылкой на источник в Министерстве экономического развития республики.

Отмечается, что главы министерств двух стран - Завки Завкизода и Микаил Джаббаров подписали соглашения по крупным инвестиционным проектам.

"Они будут способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между странами", - сказал источник.

Среди ключевых направлений: инвестиционные проекты по запуску нефтеперерабатывающего завода в Дангаринской СЭЗ, строительству ГЭС в Таджикистане, увеличению производственных мощностей ТАЛКО (Таджикская алюминиевая компания - ред.).

Среди прочего, согласно информации из Минэкономразвития Таджикистана, Азербайджан будет вкладываться в развитие: организации агропромышленных кластеров; экспорта первичного алюминия, криолита и фторида алюминия из республики; импорта глинозема для нужд ТАЛКО.

Кроме того, Баку продвигает инициативу предоставления скидок Душанбе на железнодорожные перевозки.

"Для этого создана постоянная двусторонняя рабочая группа, которая принимает конкретные меры по исполнению данных проектов", - подчеркнул источник.

Отметим, что вчера министры двух стран провели переговоры по вопросам продвижения торгово-экономических отношений и инвестиций, расширения бизнес-диалога.