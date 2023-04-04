Азербайджан и Таджикистан подписали меморандумы о взаимопонимании

18:48

В Душанбе состоялся таджикско-азербайджанский инвестиционный форум, на котором между организациями двух стран было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, в инвестиционном форуме приняли участие более 170 компаний из обеих стран, представляющих такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, ИКТ, финансы, туризм и фармацевтика.

Форум состоялся при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

Выступивший на форуме председатель госкомитета Сады Кодирзод проинформировал об экономико-торговом сотрудничестве между двумя странами, подчеркнул важность деловых мероприятий с участием бизнес-структур для налаживания более тесных отношений между азербайджанскими и таджикскими предпринимателями и повышения эффективности сотрудничества.

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют глубокие исторические и культурные корни. Отмечалось, что встречи глав государств в различных форматах, дружеские отношения между нашими народами составляют основу двустороннего сотрудничества. Подчеркнув, что Азербайджан придает большую значимость развитию двусторонних экономических связей с Таджикистаном, Сахиб Мамедов сказал: "Расширение двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства и в других областях является одним из основных векторов двусторонних взаимоотношений. Благоприятный инвестиционный климат Азербайджана открывает новые возможности и широкие горизонты для реализации этого потенциала. Особенно важна активность частного сектора в реализации совместных инициатив».

На форуме присутствовали глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джумахонзода Джамшед, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Азиз Назар, заместитель председателя правления Агентства по развитию экономической зоны Фуад Магеррамов, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Манучехр Сафарзода, заместитель председателя правления Алятской свободной экономической зоны Исмаил Манафов, председатель Комитета по туризму Таджикистана Камолиддинзод Баходур и советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде рассказали о расширении сотрудничества в соответствующих сферах экономики, инвестиционном потенциале обеих стран, бизнесе и инвестиционном климате.

В рамках форума состоялись презентации, посвященные инвестиционному потенциалу Азербайджана и Таджикистана и реализуемых проектах.

В рамках мероприятия было подписано соглашение между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, между Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" и Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана, между Азербайджанской международной горнодобывающей компанией и Таджикской компанией Talco Management, а также между AzərTürk Bank и Amonatbonk подписаны меморандумы. Форум продолжился встречами B2B.

В рамках визита заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с заместителем министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддином Нуриддинзодой.

На встрече были обсуждены тенденции, оказывающие влияние на двусторонние экономические отношения, стороны отметили важность эффективного использования имеющихся ресурсов и возможностей.

В заключение стороны обменялись мнениями по определению основных направлений торгово-экономического сотрудничества.