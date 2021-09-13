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Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий

Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли обсудили возможность участия азербайджанских компаний в создании совместных предприятий в Таджикистане.
Бизнес
13 сентября 2021 г. 14:54
Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли обсудили возможность участия азербайджанских компаний в создании совместных предприятий в Таджикистане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении таджикского МИД.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в разработке совместных проектов, организации встреч экспертов двух стран, привлечению азербайджанских компаний к созданию совместных предприятий на территории Республики Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили проведение очередного заседания межправительственной комиссии двух стран, а также развитие двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-транзитной, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.

Напомним, что Азербайджан и Таджикистан в марте 2021 года провели первое заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества являются реализация совместных проектов в области цветной металлургии, развитие агропромышленного комплекса, энергетики, легкой промышленности, транспорта и связи, финансового сектора.

С целью изучения опыта Азербайджана в создании и эксплуатации инновационных индустриальных и технологических парков, создании логистических центров, совместных предприятий в промышленном и аграрном секторах Таджикистана министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир провел обсуждения в формате онлайн с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Алекперовым в декабре прошлого года.

В начале 2021 года представители Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и азербайджанской компании Holding GL обсудили вопросы сотрудничества в области разведки нефти и газа, переработки нефтегазовых продуктов в Таджикистане с привлечением инвестиций со стороны холдинга.

В Баку действует «Торговый дом Таджикистана», который был открыт 30 апреля 2020 года по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijani companies might set up joint ventures in Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkətləri Tacikistanda birgə müəssisələr yarada bilər

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