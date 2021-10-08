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Азербайджан и Таджикистан обсудили углубление инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Таджикистан обсудили углубление инвестиционного сотрудничества 7 октября состоялась встреча заместителя министра экономики Азербайджана Ровшана Наджафа и заместителя министра иностранных дел Таджикистана Шарафа Шерализода в формате видеоконференции.
Бизнес
8 октября 2021 г. 10:33
Азербайджан и Таджикистан обсудили углубление инвестиционного сотрудничества

7 октября состоялась встреча заместителя министра экономики Азербайджана Ровшана Наджафа и заместителя министра иностранных дел Таджикистана Шарафа Шерализода в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство AVESTA, об этом сообщает МИД Таджикистана.

Участники встречи обсудили вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Ряд представителей двух стран выступили с презентациями об инвестиционных возможностях, свободных экономических зонах, создании совместных предприятий и учреждении совместных логистических центров в Таджикистане.

Также, стороны сошлись во мнении о необходимости развития неиспользованных возможностей сотрудничества на уровне государственного и частного секторов двух стран, и отметили эффективную роль регулярной организации форумов малого и среднего бизнеса в развитии данного направления.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Tajikistan mull deepening investment cooperation

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