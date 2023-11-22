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Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение взаимных инвестиций

Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение взаимных инвестиций Азербайджан провел переговоры с Таджикистаном по вопросам продвижения торгово-экономических отношений и инвестиций, расширения бизнес-диалога.
Бизнес
22 ноября 2023 г. 19:36
Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение взаимных инвестиций

Азербайджан провел переговоры с Таджикистаном по вопросам продвижения торгово-экономических отношений и инвестиций, расширения бизнес-диалога.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что на встрече с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства и других вопросах в рамках двусторонних и международных организаций.

Напомним, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) была учреждена 26 марта 1998 года. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является развитие сотрудничества между странами и поддержка их интеграции в мировую экономику. В 2023 году Азербайджан председательствует в SPECA.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Tajikistan mull mutual investments 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tacikistanla investisiyaların təşviqini müzakirə edib - YENİLƏNİB

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