Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии

В конце 2025 года в Баку планируется проведение 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.

В конце 2025 года в Баку планируется проведение 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

В ведомстве напомнили, что предыдущая, 7-я встреча комиссии прошла 18 декабря 2024 года в Таджикистане.

Сопредседателями комиссии выступают министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

В министерстве также подчеркнули, что между двумя странами сформировались прочные и динамичные торгово-экономические отношения.

"Имеется большой потенциал, что ранее было отмечено на уровне глав государств. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, промышленности, логистике, а также в продвижении экологических инициатив. Таджикистан и Азербайджан выступают одними из главных инициаторов по вопросам изменения климата. У нас налажено отличное взаимодействие в рамках международных конференций ООН и глобальной повестки COP29", - заявили в ведомстве.

В 2025 году Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим, как отметили в министерстве, была разработана и утверждена концепция председательства страны в СНГ.

Согласно документу, в течение года планируется проведение заседаний Совета глав правительств СНГ, Экономического совета, Совета глав государств, а также ряда других ключевых мероприятий.

“Ключевыми направлениями нашего председательства станут продвижение "зеленых технологий", развитие "зеленой экономики", смягчение последствий изменения климата, цифровизация экономики и углубление промышленной кооперации в рамках СНГ. Мы уверены, что государства - участники Содружества поддержат эти инициативы”, - подчеркнули в таджикском министерстве.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами за январь-май 2025 года составил 6,54 млн долларов США, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Азербайджана в Таджикистан достиг 6 млн долларов, импорт в Азербайджан - 534 тыс. долларов.