О нас

Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии

Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии В конце 2025 года в Баку планируется проведение 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.
Бизнес
23 июня 2025 г. 13:45
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии

В конце 2025 года в Баку планируется проведение 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

В ведомстве напомнили, что предыдущая, 7-я встреча комиссии прошла 18 декабря 2024 года в Таджикистане.

Сопредседателями комиссии выступают министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

В министерстве также подчеркнули, что между двумя странами сформировались прочные и динамичные торгово-экономические отношения.

"Имеется большой потенциал, что ранее было отмечено на уровне глав государств. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, промышленности, логистике, а также в продвижении экологических инициатив. Таджикистан и Азербайджан выступают одними из главных инициаторов по вопросам изменения климата. У нас налажено отличное взаимодействие в рамках международных конференций ООН и глобальной повестки COP29", - заявили в ведомстве.

В 2025 году Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим, как отметили в министерстве, была разработана и утверждена концепция председательства страны в СНГ.

Согласно документу, в течение года планируется проведение заседаний Совета глав правительств СНГ, Экономического совета, Совета глав государств, а также ряда других ключевых мероприятий.

“Ключевыми направлениями нашего председательства станут продвижение "зеленых технологий", развитие "зеленой экономики", смягчение последствий изменения климата, цифровизация экономики и углубление промышленной кооперации в рамках СНГ. Мы уверены, что государства - участники Содружества поддержат эти инициативы”, - подчеркнули в таджикском министерстве.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами за январь-май 2025 года составил 6,54 млн долларов США, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Азербайджана в Таджикистан достиг 6 млн долларов, импорт в Азербайджан - 534 тыс. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
16 июня 2025 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi