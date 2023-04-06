Азербайджан и Таджикистан будут содействовать сотрудничеству субъектов МСП

Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере поощрения торгового и инвестиционного сотрудничества малого и среднего бизнеса (МСП)

Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере поощрения торгового и инвестиционного сотрудничества малого и среднего бизнеса (МСП).

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, это нашло отражение в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном накануне Агентством с Торгово-промышленной палатой Таджикистана.

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и председатель правления Палаты Джамшид Джуманхонзода. Меморандум предусматривает продвижение торгового и инвестиционного сотрудничества между предпринимателями обеих стран, прежде всего малого и среднего бизнеса, взаимное информирование о различных мероприятиях и обмен опытом в сфере обслуживания МСП, организацию совместных мероприятий и выставок для укрепления сотрудничества между субъектами МСП.