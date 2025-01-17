Азербайджан и СВМДА договорились о сотрудничестве по проекту "Кольцевой зеленый туризм"

Государственное агентство по туризму Азербайджана и страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) договорились о продолжении сотрудничества в рамках проекта "Кольцевой зеленый туризм" в 2025 году.

Государственное агентство по туризму Азербайджана и страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) договорились о продолжении сотрудничества в рамках проекта "Кольцевой зеленый туризм" в 2025 году.

Как сообщили Report в агентстве, глава агентства Фуад Нагиев встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем.

На встрече обсуждены перспективы сотрудничества в сфере туризма в рамках председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, а также предложения Госагентства к концептуальному документу СВМДА.

Кайрат Сарыбай выразил заинтересованность в проведении медиатуров в Азербайджан для представителей СМИ из стран-членов СВМДА с целью популяризации туристического потенциала страны.