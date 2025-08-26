О нас

Азербайджан и США обсуждают возможность подписания рамочного соглашения

Бизнес
26 августа 2025 г. 16:29
Азербайджан и США обсуждают возможность подписания рамочного соглашения

Азербайджан и США провели предварительные переговоры о возможности подписания рамочного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании правительства, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По его словам, благоприятные условия для подписания документа сложились после исторического визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Министр подчеркнул, что стороны уже провели предварительные переговоры, в ходе которых был особо отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона и мира.

"Особое внимание уделили богатым энергетическим ресурсам Азербайджана и потенциалу возобновляемых источников энергии", - добавил Джаббаров.

Версия на английском языке Baku, Washington eye framework agreement after historic summit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ Çərçivə Sazişi imzalaya bilər

