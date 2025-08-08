О нас

Азербайджан и США обсудили расширение торговых отношений

Азербайджан и США обсудили расширение торговых отношений 12:16
Бизнес
8 августа 2025 г. 12:50
Азербайджан и США обсудили расширение торговых отношений

Азербайджан и США обсудили применение инструментов для расширения торговых отношений.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

"В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в США, мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились со старшим советником президента и председателем Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) Дэном Негреа. Мы подчеркнули достижения в области устойчивого развития и диверсификации экономики Азербайджана. Отметили новые перспективы, открывающиеся для развития отраслей с высокой добавленной стоимостью в экономике Азербайджана и укрепления связей с зарубежными партнерами. Мы обменялись мнениями о возможностях применения инструментов, способствующих расширению торговых отношений между Азербайджаном и США, и о дальнейших шагах по углублению сотрудничества", — отметил министр в своей публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, US discuss leveraging EXIM Bank instruments to expand trade ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ ticarət əlaqələrini genişləndirəcək alətlərin tətbiqini müzakirə edib

Самое важное

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi