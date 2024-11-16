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Азербайджан и США обсудили прогресс в сфере "чистой энергии"

Азербайджан и США обсудили прогресс в сфере "чистой энергии" 17:03
Бизнес
16 ноября 2024 г. 17:16
Азербайджан и США обсудили прогресс в сфере чистой энергии

Азербайджан и США обсудили прогресс в сфере "чистой энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с заместителем помощника секретаря по производству Администрации международной торговли США Хезер Эванс.

На встрече отмечена важность расширения энергетических, торговых и деловых отношений с США. Также была представлена информация о национальных приоритетах и целях зеленого развития Азербайджана в рамках социально-экономического развития, проделанной работе по переходу на зеленую энергетику, реализованных проектах, а также подчеркнут потенциал сотрудничества в этой области.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями о прогрессе в сфере «чистой энергии» и положительном влиянии промышленных стратегий, поддерживающих устойчивое развитие, на климатические действия, возможностях партнерства в этой сфере, отмечена важность "Портала зеленого роста", разработанного в рамках сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета, в глобальном сотрудничестве по достижению устойчивого развития.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, US mull progress in clean energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və ABŞ “təmiz enerji” sahəsindəki irəliləyişləri müzakirə edib

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