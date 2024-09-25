Азербайджан и Словакия готовят к подписанию 13 новых документов

15:00

Азербайджан и Словакия готовят к подписанию 13 новых документов по сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов в среду на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

"Правовая база сотрудничества между Азербайджаном и Словакией расширилась, наши страны подписали 14 документов. Наши отношения, подкрепленные Совместной декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной в ходе визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае этого года, будут способствовать развитию отношений в различных сферах. Должен также отметить, что в октябре 2021 года мы подписали "Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Словацкой Республики", которое охватывает ряд сфер, что создало прочную основу для нашего экономического партнерства", - сказал он.