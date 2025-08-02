Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты

Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты.

Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках делового визита в Турцию на встрече с министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом мы подчеркнули региональное значение транспортировки природного газа из Азербайджана в Сирию. Рассмотрели вопросы, стоящие на повестке двустороннего экономического сотрудничества, развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты", - говорится в сообщении.