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Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты

Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты.
Бизнес
2 августа 2025 г. 17:47
Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты

Азербайджан и Сирия обсудили развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках делового визита в Турцию на встрече с министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом мы подчеркнули региональное значение транспортировки природного газа из Азербайджана в Сирию. Рассмотрели вопросы, стоящие на повестке двустороннего экономического сотрудничества, развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Syria discuss potential projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Suriya potensial layihələri müzakirə edib

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