Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологии

Азербайджанский институт метрологии (AzMI) и Швейцарский федеральный институт метрологии (METAS) подписали соглашение о расширении научно-технического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на AzMI, соглашение предусматривает обмен теоретическим и практическим опытом между AzMI и METAS, повышение точности измерений и укрепление международного признания, а также реализацию совместных инициатив, способствующих укреплению партнерских связей.

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.

Кроме того, документ предусматривает организацию семинаров и тренингов, а также совместную деятельность в области законодательной и промышленной метрологии.