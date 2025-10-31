Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологии
Азербайджанский институт метрологии (AzMI) и Швейцарский федеральный институт метрологии (METAS) подписали соглашение о расширении научно-технического сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на AzMI, соглашение предусматривает обмен теоретическим и практическим опытом между AzMI и METAS, повышение точности измерений и укрепление международного признания, а также реализацию совместных инициатив, способствующих укреплению партнерских связей.
В рамках сотрудничества планируется реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.
Кроме того, документ предусматривает организацию семинаров и тренингов, а также совместную деятельность в области законодательной и промышленной метрологии.
