    Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологии

    Бизнес
    • 31 октября, 2025
    • 16:32
    Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологии

    Азербайджанский институт метрологии (AzMI) и Швейцарский федеральный институт метрологии (METAS) подписали соглашение о расширении научно-технического сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на AzMI, соглашение предусматривает обмен теоретическим и практическим опытом между AzMI и METAS, повышение точности измерений и укрепление международного признания, а также реализацию совместных инициатив, способствующих укреплению партнерских связей.

    В рамках сотрудничества планируется реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.

    Кроме того, документ предусматривает организацию семинаров и тренингов, а также совместную деятельность в области законодательной и промышленной метрологии.

    Azərbaycan və İsveçrə metrologiya sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalayıb

