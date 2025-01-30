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Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества

Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности сотрудничества в налоговых вопросах.
Бизнес
30 января 2025 г. 12:27
Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества

Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности сотрудничества в налоговых вопросах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, начальник ГНС, президент Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в формате видеоконференции с генеральным директором Федеральной налоговой администрации Швейцарии Тамарой Фаматр.

Стороны обсудили приоритетные направления развития двусторонних отношений, возможности укрепления партнерства, развитие международного сотрудничества, проделанную работу, перспективы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Switzerland mull new possibilities of tax co-op
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsveçrə ilə vergi üzrə yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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