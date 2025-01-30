Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества

Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности сотрудничества в налоговых вопросах.

Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности сотрудничества в налоговых вопросах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, начальник ГНС, президент Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в формате видеоконференции с генеральным директором Федеральной налоговой администрации Швейцарии Тамарой Фаматр.

Стороны обсудили приоритетные направления развития двусторонних отношений, возможности укрепления партнерства, развитие международного сотрудничества, проделанную работу, перспективы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.