Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества

Между Азербайджаном и Швецией есть большой потенциал для расширения экономического сотрудничества

Между Азербайджаном и Швецией существует большой потенциал для расширения экономического сотрудничества.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон.

По его словам, в стране уже представлены около десяти шведских компаний: "С увеличением роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, я убежден, что все больше шведских компаний будут рассматривать Азербайджан как интересного торгового партнера".

Посол также подчеркнул, что на данный момент дипмиссия Швеции изучает возможности обмена опытом с Азербайджаном в создании "умных городов", в том числе посредством визита делегации соответствующих государственных структур в Стокгольм.

"Есть также интерес в сфере здравоохранения. Это перспективная область, шведские поставщики медицинских услуг рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном", - добавил Лоренцсон.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.