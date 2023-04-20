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Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества

Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества Между Азербайджаном и Швецией есть большой потенциал для расширения экономического сотрудничества
Бизнес
20 апреля 2023 г. 16:44
Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества

Между Азербайджаном и Швецией существует большой потенциал для расширения экономического сотрудничества.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон.

По его словам, в стране уже представлены около десяти шведских компаний: "С увеличением роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, я убежден, что все больше шведских компаний будут рассматривать Азербайджан как интересного торгового партнера".

Посол также подчеркнул, что на данный момент дипмиссия Швеции изучает возможности обмена опытом с Азербайджаном в создании "умных городов", в том числе посредством визита делегации соответствующих государственных структур в Стокгольм.

"Есть также интерес в сфере здравоохранения. Это перспективная область, шведские поставщики медицинских услуг рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном", - добавил Лоренцсон.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Envoy: Sweden and Azerbaijan have a lot of potential for increased economic cooperation

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