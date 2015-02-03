Азербайджан и Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию под руководством председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания Российской Федерации Сергея Такоева.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, ИКТ, логистики и др., также было подписано соглашение между правительствами Азербайджана и Северной Осетии-Алании о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Документ подписали Ш.Мустафаев и С.Такоев.

В документе также нашли отражение развитие связей между различными организациями и структурами Азербайджана и Северной Осетии-Алании в различных областях экономики, образования, молодежной политики, туризма, культуры, а также вопросы вложения взаимных инвестиций в экономику и социальную инфраструктуру.