Азербайджан и Северная Македония обсудили партнерство в сфере энергетики, торговли и инвестиций

Азербайджан и Северная Македония рассмотрели перспективы партнерства в области энергетики, торговли и инвестиций.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.
"В рамках нашего визита мы провели встречу с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши, на которой отметили большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в экономической сфере. Мы обсудили перспективы партнерства в области энергетики, торговли и инвестиций", — написал министр.