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Азербайджан и Северная Македония обсудили партнерство в сфере энергетики, торговли и инвестиций

Азербайджан и Северная Македония обсудили партнерство в сфере энергетики, торговли и инвестиций Азербайджан и Северная Македония рассмотрели перспективы партнерства в области энергетики, торговли и инвестиций.
Бизнес
21 июля 2025 г. 16:46
Азербайджан и Северная Македония обсудили партнерство в сфере энергетики, торговли и инвестиций

Азербайджан и Северная Македония рассмотрели перспективы партнерства в области энергетики, торговли и инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"В рамках нашего визита мы провели встречу с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши, на которой отметили большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в экономической сфере. Мы обсудили перспективы партнерства в области энергетики, торговли и инвестиций", — написал министр.


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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, North Macedonia explore energy, trade and investment partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Şimali Makedoniya enerji, ticarət və investisiya tərəfdaşlığını müzakirə edib

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