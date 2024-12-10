Азербайджан и Сербия обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с первым заместителем премьер-министра и министром финансов Сербии Синишей Мали.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с первым заместителем премьер-министра и министром финансов Сербии Синишей Мали.

Как сообщает Report, на встрече подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, в том числе Сербии, и развитие экономических связей между странами, основанных на принципах взаимного уважения и надежного партнерства.

Было отмечено, что между странами создана обширная договорно-правовая база, которая служит прочной основой для расширения экономической повестки и реализации существующего потенциала.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в энергетическом секторе, а также использование потенциала для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности и инфраструктуры.