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Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандумы о сотрудничестве

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандумы о сотрудничестве Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандумы о сотрудничестве
Бизнес
28 апреля 2025 г. 18:20
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандумы о сотрудничестве

В Эр-Рияде состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

Перед заседанием прошла двусторонняя встреча сопредседателей комиссии — вице-премьера Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдул Азиза аль-Фалиха.

По итогам заседания стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в области взаимного признания сертификатов моряков, защиты растений и карантина, а также развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, был подписан протокол заседания комиссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı hökumətləri arasında anlaşma memorandumları imzalanıb

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