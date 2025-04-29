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Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы в сферах фармацевтики и судоходства

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы в сферах фармацевтики и судоходства 15:12
Бизнес
29 апреля 2025 г. 15:33
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы в сферах фармацевтики и судоходства

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы, направленные на сотрудничество в сферах фармацевтики и судоходства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В частности, меморандум о взаимопонимании в сфере фармацевтики подписан между Parla Pharmaceuticals (Азербайджан) и National Development Group Holding (Саудовская Аравия), а соглашение по судоходству между ADO-G (Азербайджан) и SMI/BLUE MASAR (Саудовская Аравия).

Согласно информации, подписание документов состоялось в рамках 6-го заседания Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия в Эр-Рияде.

В мероприятии, организованном KOBİA и Федерацией палат Саудовской Аравии, приняли участие официальные лица и бизнесмены двух стран, в том числе около 30 представителей азербайджанских компаний и бизнес-ассоциаций, работающих в таких секторах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика, услуги, архитектура и дизайн, логистика, туризм, возобновляемая энергетика.

На заседании состоялся обмен мнениями по вопросам использования возможностей Азербайджано-Саудовского совместного делового совета в реализации совместных инициатив и проектов с участием деловых кругов, а также расширения сотрудничества.

В рамках мероприятия также была проведена презентация компании ACWA Power и встречи в формате B2B.

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