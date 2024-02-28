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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили укрепление экономического партнерства

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили укрепление экономического партнерства Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Бизнес
28 февраля 2024 г. 16:00
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили укрепление экономического партнерства

Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Мы были рады отметить динамичное развитие отношений между нашими странами с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном Аль Рабиа, а также рассмотрели возможности укрепления экономического партнерства, продвижения совместной деятельности в сфере туризма и инвестиций", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı iqtisadi tərəfdaşlığı gücləndirməyi müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Saudi Arabia mull strengthening economic partnership

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