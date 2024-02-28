Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили укрепление экономического партнерства

Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Мы были рады отметить динамичное развитие отношений между нашими странами с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном Аль Рабиа, а также рассмотрели возможности укрепления экономического партнерства, продвижения совместной деятельности в сфере туризма и инвестиций", - говорится в публикации.