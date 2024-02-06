Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили углубление экономических связей

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, стороны подчеркнули наличие эффективного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами.

Было отмечено, что таможенные органы двух стран вносят важный вклад в укрепление отношений и расширение товарооборота.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.