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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили углубление экономических связей

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили углубление экономических связей Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.
Бизнес
6 февраля 2024 г. 18:20
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили углубление экономических связей

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, стороны подчеркнули наличие эффективного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами.

Было отмечено, что таможенные органы двух стран вносят важный вклад в укрепление отношений и расширение товарооборота.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı gömrük sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

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