Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили углубление экономических связей

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, стороны подчеркнули наличие эффективного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами.
Было отмечено, что таможенные органы двух стран вносят важный вклад в укрепление отношений и расширение товарооборота.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.