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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие экономических связей Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили устойчивое развитие экономических связей.
Бизнес
20 февраля 2024 г. 11:55
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили устойчивое развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Обсудили с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии Маджидом бин Хинди Аль-Утайби инициативы, обеспечивающие устойчивое развитие экономических связей между нашими странами, стимулирование инвестиций, возможности расширения совместной деятельности в сферах возобновляемой энергетики и промышленности",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia discuss development of economic relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə edib

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