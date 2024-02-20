Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили устойчивое развитие экономических связей.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили устойчивое развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Обсудили с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии Маджидом бин Хинди Аль-Утайби инициативы, обеспечивающие устойчивое развитие экономических связей между нашими странами, стимулирование инвестиций, возможности расширения совместной деятельности в сферах возобновляемой энергетики и промышленности",- говорится в публикации.