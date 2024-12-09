Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили поощрение инвестиций

Азербайджан и Саудовская Аравия провели обсуждения о стимулировании торговли, инвестиций и развитии зеленой энергетики.

Азербайджан и Саудовская Аравия провели обсуждения о стимулировании торговли, инвестиций и развитии зеленой энергетики.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, обсуждения состоялись в рамках встреч, организованных в ходе визита министра экономики Микаила Джаббарова в Королевство Саудовская Аравия.

На встрече с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом обсуждались пути укрепления экономических связей, диверсификации экономики и привлечения инвестиций. Также подчеркивалось развитие сотрудничества между бизнес-кругами двух стран.

В рамках встречи с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом стороны обсудили приоритетные направления в области зеленой энергетики, рассмотрели результаты совместных проектов.

На встрече было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики (ВИЭ) и ее доли в энергетике является одним из важных вопросов стратегии экономического развития Азербайджана. Кроме этого, подчеркнуто важное значение, которое придается сотрудничеству с Саудовской Аравией в этом направлении.