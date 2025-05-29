Азербайджан и Саудовская Аравия намерены расширить бизнес-сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия намерены расширить бизнес-сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия планируют в ближайшие годы активизировать деловые связи и запустить совместные проекты в ряде приоритетных отраслей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В числе планируемых шагов — создание устойчивого диалога между деловыми кругами, реализация совместных инициатив, а также открытие Торгового дома Азербайджана в Джидде или Эр-Рияде.

"Эта платформа играет важную роль в укреплении прямых контактов между предпринимателями и продвижении взаимных инвестиционных проектов", — отметили в агентстве.

В агентстве добавили, что в рамках шести заседаний Азербайджано-Саудовского делового совета уже налажено сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и логистики.

"В рамках заседаний Делового совета были проведены презентации о бизнес и инвестиционных возможностях Азербайджана, экспортном потенциале, поддержке и услугах, оказываемых местным и иностранным предпринимателям, а также азербайджанскими бизнесменами были представлены перспективы сотрудничества в сфере бизнеса и торговли и возможности для нетворкинга", — говорится в сообщении.