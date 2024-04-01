Азербайджан и Румыния подписали документы о сотрудничестве

Сегодня в Баку подписан Протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Сегодня в Баку подписан Протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев и министр энергетики Румынии Себастьян Иоан Бурдужа.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в области ветеринарии и продовольственной безопасности.