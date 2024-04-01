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Азербайджан и Румыния подписали документы о сотрудничестве

Азербайджан и Румыния подписали документы о сотрудничестве Сегодня в Баку подписан Протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.
Бизнес
1 апреля 2024 г. 13:34
Азербайджан и Румыния подписали документы о сотрудничестве

Сегодня в Баку подписан Протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев и министр энергетики Румынии Себастьян Иоан Бурдужа.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в области ветеринарии и продовольственной безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Romania ink cooperation documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rumıniya arasında sənədlər imzalanıb

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