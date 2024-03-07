Азербайджан и Россия укрепляют сотрудничество в рамках транспортных проектов

Азербайджан и Россия обсудили укрепление сотрудничества в рамках транспортных и инфраструктурных проектов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
Джаббаров отметил, что провел встречу с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
"Обсудили совместную деятельность в экономической сфере, в том числе поддержку двусторонней торговли, расширение связей между предпринимателями, укрепление партнерства в рамках транспортных и инфраструктурных проектов, а также определение новых направлений сотрудничества", - говорится в публикации.
Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri Maksim Reşetnikovla keçirdiyimiz görüşdə #iqtisadi sahədə birgə fəaliyyətin gündəmində olan məsələləri müzakirə etdik:
– İkitərəfli #ticarət-in dəstəklənməsi və iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi;