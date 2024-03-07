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Азербайджан и Россия укрепляют сотрудничество в рамках транспортных проектов

Азербайджан и Россия укрепляют сотрудничество в рамках транспортных проектов Азербайджан и Россия обсудили укрепление сотрудничества в области транспортных и инфраструктурных проектов.
Бизнес
7 марта 2024 г. 14:23
Азербайджан и Россия укрепляют сотрудничество в рамках транспортных проектов

Азербайджан и Россия обсудили укрепление сотрудничества в рамках транспортных и инфраструктурных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

Джаббаров отметил, что провел встречу с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"Обсудили совместную деятельность в экономической сфере, в том числе поддержку двусторонней торговли, расширение связей между предпринимателями, укрепление партнерства в рамках транспортных и инфраструктурных проектов, а также определение новых направлений сотрудничества", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia discuss partnerships within transport, infrastructure projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya nəqliyyat və infrastruktur tərəfdaşlığını gücləndirir

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