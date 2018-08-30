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    Азербайджан и Россия подпишут соглашение о развитии экономического сотрудничества

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    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России планируют подписать соглашение о развитии экономического сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее заключение такого соглашения.

    "В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики о развитии экономического сотрудничества", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации России.

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