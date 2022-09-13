О нас

Азербайджан и Россия подписали меморандум в области конкурентной политики

Азербайджан и Россия подписали меморандум в области конкурентной политики Меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики между Азербайджаном и Россией подписали в Минске.
Бизнес
13 сентября 2022 г. 11:32
Азербайджан и Россия подписали меморандум в области конкурентной политики

Меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики между Азербайджаном и Россией подписали в Минске.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.

Отмечается, что документ был подписан между Министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. С Азербайджанской стороны его подписал начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Мамед Аббасбейли, российской - глава ФАС Максим Шаскольский.

В меморандуме отражены вопросы развития сотрудничества в сфере конкурентной политики, обмена опытом и другие вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Russian antimonopoly services ink Memo of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiyanın antiinhisar xidmətləri Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Другие новости из категории

В Баку открылся шоу-рум российских компаний
В Баку открылся шоу-рум российских компаний
12 сентября 2022 г. 20:10
Президент ЕБРР посетила Аллею шехидов и Ичеришехер
ФотоПрезидент ЕБРР посетила Аллею шехидов и Ичеришехер
12 сентября 2022 г. 19:31
Азербайджан и Швейцария обсудили расширение деловых связей
Азербайджан и Швейцария обсудили расширение деловых связей
12 сентября 2022 г. 18:15
Азербайджан и ЕБРР подписали два документа
ФотоАзербайджан и ЕБРР подписали два документа
12 сентября 2022 г. 16:49
Азербайджан возобновил импорт моторных лодок и катеров из двух стран
Азербайджан возобновил импорт моторных лодок и катеров из двух стран
12 сентября 2022 г. 15:37
Азербайджан и США обсудили традиции толерантности
Азербайджан и США обсудили традиции толерантности
12 сентября 2022 г. 15:08
Возобновлены поставки солнцезащитных очков в Азербайджан из двух стран
Возобновлены поставки солнцезащитных очков в Азербайджан из двух стран
12 сентября 2022 г. 13:37
Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане
Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане
12 сентября 2022 г. 12:50
Азербайджан возобновил импорт ручек из трех стран
Азербайджан возобновил импорт ручек из трех стран
12 сентября 2022 г. 12:46
Меликов: У Дагестана сложились добрососедские отношения с Азербайджаном
Меликов: У Дагестана сложились добрососедские отношения с Азербайджаном
12 сентября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi