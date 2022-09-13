Азербайджан и Россия подписали меморандум в области конкурентной политики

Меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики между Азербайджаном и Россией подписали в Минске.

Меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики между Азербайджаном и Россией подписали в Минске.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.

Отмечается, что документ был подписан между Министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. С Азербайджанской стороны его подписал начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Мамед Аббасбейли, российской - глава ФАС Максим Шаскольский.

В меморандуме отражены вопросы развития сотрудничества в сфере конкурентной политики, обмена опытом и другие вопросы.