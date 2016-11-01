Азербайджан и Россия подписали 12 документов о сотрудничестве

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках VII Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку подписаны 12 документов о сотрудничестве между странами.

Как передает Report, это Соглашение о сотрудничестве и побратимстве между Исполнительной властью Габалинского района и администрацией курортного города Кисловодск Ставропольского края РФ, Протокол о намерениях по сотрудничеству между Исполнительной властью Наримановского района города Баку и Астраханской областью РФ, Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне на территории Наримановского района Астраханской области РФ, Соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, Меморандум о сотрудничестве между Azpromo и Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Меморандум о сотрудничестве между Azpromo и Ассоциацией участников внешнеэкономической деятельности Каспийского региона, Рамочное соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским медицинским университетом и Ставропольским государственным медицинским университетом, Соглашение о совместной деятельности в сфере развития туризма между Губинским туристическим информационным центром и Туристическим центром "Дербент 2000", Соглашение о совместной деятельности в сфере развития туризма между Хачмазским туристическим информационным центром и Туристическим центром "Дербент 2000", Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанской ассоциацией производителей и экспортеров плодоовощной продукции и Ассоциацией участников внешнеэкономической деятельности Каспийского региона.

В рамках форума также подписан Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между ООО Bentonit, ООО ADY Exspress и ООО AzRosPromInvest, Протокол о намерениях по поставкам товаров между азербайджанской компанией Qlass Haus и Каспийским заводом листового стекла (Дагестан).