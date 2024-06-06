Азербайджан и Россия обсуждают на ПМЭФ перспективы экономических отношений

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге стартовала сессия, посвященная перспективам экономических отношений между Россией и Азербайджаном.

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге стартовала сессия, посвященная перспективам экономических отношений между Россией и Азербайджаном.

Об этом сообщает российское бюро Report.

От Азербайджана на сессии выступят исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов.

Российскую сторону на сессии представляют губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.