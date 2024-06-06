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Азербайджан и Россия обсуждают на ПМЭФ перспективы экономических отношений

Азербайджан и Россия обсуждают на ПМЭФ перспективы экономических отношений На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге стартовала сессия, посвященная перспективам экономических отношений между Россией и Азербайджаном.
Бизнес
6 июня 2024 г. 18:23
Азербайджан и Россия обсуждают на ПМЭФ перспективы экономических отношений

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге стартовала сессия, посвященная перспективам экономических отношений между Россией и Азербайджаном.

Об этом сообщает российское бюро Report.

От Азербайджана на сессии выступят исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов.

Российскую сторону на сессии представляют губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya Beynəlxalq İqtisadi Forumda iqtisadi əlaqələrin perspektivlərini müzakirə edib

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