Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности на таможне

Состоялась встреча первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаила Гусейнова и советника по таможенным вопросам посольства России в Азербайджане Георгия Песчанских.

Состоялась встреча первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаила Гусейнова и советника по таможенным вопросам посольства России в Азербайджане Георгия Песчанских.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.

На встрече была обсуждена текущая ситуация на расположенных на азербайджано-российской границе таможенных постах “Самур”, “Ханоба”, а также постах на противоположной стороне, вопросы повышения пропускной способности таможенно-пропускных пунктов, упрощения процедур. На встрече также была представлена информация о строительно-монтажных работах, проводимых на таможенном посту "Ханоба", было подчеркнуто, что с началом функционирования этого таможенно-пограничного пропускного пункта, строительство которого будет завершено в этом году, процессы пересечения границы между двумя странами еще более ускорятся, увеличатся объемы транзитных перевозок, будут созданы благоприятные условия для более легкого и беспрепятственного осуществления международной торговли.