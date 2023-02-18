Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества

Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества в ряде сфер.

Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества в ряде сфер.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым находится с визитом в России. В рамках визита был проведен ряд встреч и обсуждения.

На встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачом было обсуждено текущее состояние и направления расширения азербайджано-российских экономико-торговых связей.

В рамках визита в Россию азербайджанская делегация побывала и в Казани.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов принял делегацию.

На встрече было подчеркнуто взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами Российской Федерации, отмечены широкие возможности для развития связей с Татарстаном в области промышленности, инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках визита в Татарстан азербайджанская делегация ознакомилась с передовыми инновационными технологиями Иннополиса, первого в России города высоких технологий, основанного в 2012 году, а также производственным процессом в промышленном парке "Алабуга", условиями, созданными для резидентов, и инвестиционной средой.