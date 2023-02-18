О нас

Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества

Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества в ряде сфер.
Бизнес
18 февраля 2023 г. 18:09
Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества

Азербайджан и Россия обсудили направления укрепления экономического сотрудничества в ряде сфер.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым находится с визитом в России. В рамках визита был проведен ряд встреч и обсуждения.

На встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачом было обсуждено текущее состояние и направления расширения азербайджано-российских экономико-торговых связей.

В рамках визита в Россию азербайджанская делегация побывала и в Казани.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов принял делегацию.

На встрече было подчеркнуто взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами Российской Федерации, отмечены широкие возможности для развития связей с Татарстаном в области промышленности, инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках визита в Татарстан азербайджанская делегация ознакомилась с передовыми инновационными технологиями Иннополиса, первого в России города высоких технологий, основанного в 2012 году, а также производственным процессом в промышленном парке "Алабуга", условиями, созданными для резидентов, и инвестиционной средой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətlərini müzakirə edib

Другие новости из категории

Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям
Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям
18 февраля 2023 г. 17:34
Азербайджан отправит ценный груз в Бразилию для Formula Е
Азербайджан отправит ценный груз в Бразилию для Formula Е
18 февраля 2023 г. 17:05
В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум
ФотоВ Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум
17 февраля 2023 г. 21:12
Азербайджан начал поставки соли из Бельгии и Таджикистана
Азербайджан начал поставки соли из Бельгии и Таджикистана
17 февраля 2023 г. 19:28
Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты
Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты
17 февраля 2023 г. 15:41
Азербайджан начал импорт папиросной бумаги еще из двух стран
Азербайджан начал импорт папиросной бумаги еще из двух стран
17 февраля 2023 г. 15:01
Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере
Представители текстильной промышленности Азербайджана предложили упростить отчетность в этой сфере
17 февраля 2023 г. 14:47
Микаил Джаббаров: 69,7% льготных кредитов приходится на регионы
Микаил Джаббаров: 69,7% льготных кредитов приходится на регионы
17 февраля 2023 г. 14:46
В январе сократилось количество жалоб в налоговые органы 
В январе сократилось количество жалоб в налоговые органы 
17 февраля 2023 г. 11:49
Микаил Джаббаров: В прошлом году в приватизированные предприятия было инвестировано 14,6 млн манатов
Микаил Джаббаров: В прошлом году в приватизированные предприятия было инвестировано 14,6 млн манатов
17 февраля 2023 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi