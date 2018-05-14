Азербайджан и Россия наладят сотрудничество малого бизнеса

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП) планирует наладить долгосрочное сотрудничество по обмену лучшими практиками развития малого и среднего бизнеса (МСБ) между Россией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для этого корпорация МСП и Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики подписали меморандум о сотрудничестве.

Со стороны корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Браверман, а со стороны Агентства - исполнительный директор Орхан Видади оглы Мамедов.

"В рамках меморандума стороны планируют наладить долгосрочное сотрудничество в области обмена опытом и лучшими практиками по основным направлениям развития сегмента МСП, включая финансово-гарантийную, информационно- маркетинговую поддержку. Кроме того, стороны также выразили намерение оказывать содействие налаживанию сотрудничества и проведению взаимных консультаций между предпринимательскими сообществами обоих государств", - сказали в пресс-службе корпорации МСП.

В корпорации добавили, что среди прочего намерены поощрять создание и развитие совместных проектов России и Азербайджана в сфере МСБ, в том числе и развитие проектов в сфере высоких технологий между российскими и азербайджанскими предпринимателями.