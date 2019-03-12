Азербайджано-российские связи достигли уровня стратегического партнерства

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Азербайджано-российские отношения достигли уровня стратегического партнерства, а заседания межправительственной комиссии двух стран способствовали развитию этих отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на открытии бизнес-семинара "Азербайджанская республика на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка" в Баку. Он проходит при совместной организации азербайджано-российского делового совета, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и российского "Газпромбанка".

По словам министра, до сих пор Россия инвестировала 4,2 млрд долларов в экономику Азербайджана. В свою очередь, Азербайджан вложил 1 млрд долларов в российскую экономику. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 20% - до 2,55 млрд долларов.