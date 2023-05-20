Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере производства автомобилей

ООО “Азермаш”, резидент Гаджигабульского промышленного квартала, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон Министерства экономики, и российская компания Sollers будут сотрудничать в сфере производства автомобилей.

ООО “Азермаш”, резидент Гаджигабульского промышленного квартала, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон Министерства экономики, и российская компания Sollers будут сотрудничать в сфере производства автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в рамках международного экономического форума “Россия-Исламский мир: KazanForum”, который проходит в столице Татарстана Казани, между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает производство на предприятиях “Азермаша” легковых и коммерческих автомобилей марки Sollers с использованием компонентов (запасных частей), импортируемых из России.

Меморандум подписали председатель "Азермаша" Эмин Ахундов и генеральный директор Sollers Николай Соболев.