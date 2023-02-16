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Азербайджан и Польша обсудили перспективы экономического сотрудничества

Азербайджан и Польша обсудили перспективы экономического сотрудничества Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком.
Бизнес
16 февраля 2023 г. 17:29
Азербайджан и Польша обсудили перспективы экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком.

Как сообщает Report, об этом министр написал в Twitter.

"На встрече с заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком мы обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних экономических отношений, а также рассмотрели перспективы развития нашего сотрудничества", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Poland mull prospects of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Polşa iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər

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